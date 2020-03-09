sık görülen sağlık sorunlarından ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz, ağız kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.

Ağız kokusu neden olur, nasıl tedavi edilir? Ağız kokusuna çözüm nedir?