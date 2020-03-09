Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz, ağız kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.
Ağız kokusu neden olur, nasıl tedavi edilir? Ağız kokusuna çözüm nedir?
Ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz, ağız kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor. İşte ağız kokusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
- Sağlık
- 09.03.2020
- Gazete
Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz, ağız kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.
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