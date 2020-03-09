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su neden olur, nasıl tedavi edilir? Ağız kokusuna çözüm nedir?

su, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. . , ağız kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor. İşte ağız kokusu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

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Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından ağız kokusu, sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor. Endodonti Uzmanı Dr. Burcu Kocatüfek Özyılmaz, ağız kokusunun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.

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Haberler Sağlık Ağız kokusu neden olur, nasıl tedavi edilir? Ağız kokusuna çözüm nedir?
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