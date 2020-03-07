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in ilacı

İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyen , astım ataklarını azaltır. Bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı bitirir. Kan şekerini dengeler. ten korur. Kemikleri güçlendirir. Gözleri güçlendirir.

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Diyabetin ilacı muz
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyen , astım ataklarını azaltır. Bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı bitirir. Kan şekerini dengeler. ten korur. Kemikleri güçlendirir. Gözleri güçlendirir.

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