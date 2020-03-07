İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyen muz, astım ataklarını azaltır. Bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı bitirir. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Kemikleri güçlendirir. Gözleri güçlendirir.
Diyabetin ilacı muz
İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonu dengeleyen muz, astım ataklarını azaltır. Bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlığı bitirir. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur. Kemikleri güçlendirir. Gözleri güçlendirir.
- Sağlık
- 07.03.2020
- Gazete
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