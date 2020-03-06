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Obeziteyi yle yenin

İngiliz , nin faydalarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, büyük yankı uyandırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği ortaya çıktı.

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Obeziteyi kahveyle yenin
İngiliz , nin faydalarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, büyük yankı uyandırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği ortaya çıktı. Günde bir fincan kahvenin yağ yakımını hızlandırdığını açıklayan uzmanlar, bu içeceğin obeziteyle de savaştığını açıkladı.

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