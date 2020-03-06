İngiliz Nottingham Üniversitesi, kahvenin faydalarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, büyük yankı uyandırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği ortaya çıktı. Günde bir fincan kahvenin yağ yakımını hızlandırdığını açıklayan uzmanlar, bu içeceğin obeziteyle de savaştığını açıkladı.
Obeziteyi kahveyle yenin
İngiliz Nottingham Üniversitesi, kahvenin faydalarını araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar, büyük yankı uyandırdı. Buna göre kahvenin tok tutarak kilo alımını engellediği ortaya çıktı.
- Sağlık
- 06.03.2020
- Gazete
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