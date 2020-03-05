Bugünkü
Takvim

Öksürüğün saatinde hastalık gizli

Günlük hayatı olumsuz etkileyen , önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, öksürüğün çıkış saatlerinin hastalıkları ayırmada yardımcı olduğunu söylüyor.

ABONE OL
Öksürüğün saatinde hastalık gizli
Günlük hayatı olumsuz etkileyen , önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, öksürüğün çıkış saatlerinin hastalıkları ayırmada yardımcı olduğunu söylüyor. "Yemekle artan öksürük ise reflü hastalığı için tipiktir. Gece yatınca başlayan öksürük, kalp yetmezliğinin uyarıcısıdır. Gece veya sabah saatlerinde görülen öksürük ise sinüzit ile ilişkilendirilmiştir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Öksürüğün saatinde hastalık gizli
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri