Günlük hayatı olumsuz etkileyen öksürük, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, öksürüğün çıkış saatlerinin hastalıkları ayırmada yardımcı olduğunu söylüyor. "Yemekle artan öksürük ise reflü hastalığı için tipiktir. Gece yatınca başlayan öksürük, kalp yetmezliğinin uyarıcısıdır. Gece veya sabah saatlerinde görülen öksürük ise sinüzit ile ilişkilendirilmiştir" diyor.
Öksürüğün saatinde hastalık gizli
Günlük hayatı olumsuz etkileyen öksürük, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sütçü, öksürüğün çıkış saatlerinin hastalıkları ayırmada yardımcı olduğunu söylüyor.
- Sağlık
- 05.03.2020
- Gazete
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