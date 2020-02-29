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Gözümü seveyim! İşte a iyi gelen besinler

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan hastalığı, göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, doğru beslenerek katarakttan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor.

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Gözümü seveyim

Yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan katarakt hastalığı, göz sağlığını tehdit ediyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları ve Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, doğru beslenerek tan korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. "Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Ancak bazı besinlerin ve vitaminlerin tüketilmesi katarakt riskini azaltabilmekte ve hastalığın seyrini yavaşlatabilmektedir" diyor. C vitamini içeriği ile portakal, greyfurt, mandalina, yeşilbiber, çilek ve brokolinin tüketilmesini öneriyor. Buğday, badem, fındık ve yer fıstığının da retinayı güçlendirdiğini söylüyor.

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