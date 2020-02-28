Romatizma dendiğinde, akıllara ilk olarak ağrısı geliyor. Peki, bu hastalık nasıl ortaya çıkıyor? Kimlerde daha çok görülüyor?

TAKVİM, kas ve iskelet sistemini etkileyen romatizma hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri uzmanına soruyor. Liv Hospital Ulus Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Şenol Kobak, romatizmanın şifrelerini sizler için açıklıyor... Romatizma, öncelikle kas- iskelet sistemini tutan, fakat birçok iç organ tutuluşu da yapabilen kronik bir hastalık olarak biliniyor. Çocukluk çağı da dahil her yaşta görülebiliyor. Genç yaştaki erkeklerin veya doğurganlık çağında kadınların yanı sıra, yaşlılarda dejeneratif ağırlıklı romatizmal hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Birçok romatizmal hastalıkta, genetik geçiş görülüyor. Bazı genlerin varlığında, hastalığa yatkınlık artmıştır ve hastalık daha ağır seyrediyor.

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Romatizmal hastalıklar, çok geniş ve farklı bulgular ile kendini gösterebiliyor. Genel olarak, eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlığı ve sabah tutukluğu görülüyor. Genç erkeklerde oluşan, sabah tutukluğu ile birlikte olan bel, sırt ve boyun ağrıları varlığında, romatizmal bir hastalığı düşünmek gerekiyor. Genç/orta yaş kadınlarda küçük eklemlerde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu da görülebiliyor.

ROMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. ŞENOL KOBAK - A'DAN Z'YE KEMİK SAĞLIĞI - 1