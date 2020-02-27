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ya ! İşte iltihap giderici besinler...

, dayanılmaz ağrısıyla biliniyor. Bu hastalıkta görülen iltihap, hastanın yaşam kalitesini düşürüyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, iltihap giderici besinlerin önemine değiniyor.

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Romatizmaya soğan

Romatizma, dayanılmaz ağrısıyla biliniyor. Bu hastalıkta görülen iltihap, hastanın yaşam kalitesini düşürüyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, iltihap giderici besinlerin önemine değiniyor. Omega- 3 içeren ceviz ve balığın düzenli olarak yenmesini öneriyor. Soğanın, eklemlerdeki iltihabı yok ettiğini söylüyor. "Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin maddesi ile iltihabı düşürür. Vücut direncini artırır. sı olanların kızartma, paketli gıda, mısır ve patatesten uzak durması gerekir" diyor.

YARIN: GENÇLEŞTİREN BESİNLER

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