Romatizma, dayanılmaz ağrısıyla biliniyor. Bu hastalıkta görülen iltihap, hastanın yaşam kalitesini düşürüyor. Diyetisyen Mehtap Yakut, iltihap giderici besinlerin önemine değiniyor. Omega- 3 içeren ceviz ve balığın düzenli olarak yenmesini öneriyor. Soğanın, eklemlerdeki iltihabı yok ettiğini söylüyor. "Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin maddesi ile iltihabı düşürür. Vücut direncini artırır. Romatizması olanların kızartma, paketli gıda, mısır ve patatesten uzak durması gerekir" diyor.

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