Tansiyon, ülkemizde en sık görülen kronik hastalık olarak biliniyor. Yediden yetmişe herkesi tehdit eden bu hastalık, ihmale gelmiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, tedavi edilmediğinde kalp sağlığını tehdit eden tansiyonla ilgili önemli bilgiler veriyor. Yıllarca belirti vermeyen tansiyona, 'sessiz katil' deniyor.
KRİTİK SINIR 140/90
Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, zihin karışıklığı, bulanık görme, göğüste baskı hissi, nefes almakta güçlük, düzensiz veya kuvvetli kalp atışı, gözlerde kızarıklık gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Kanın, vücuttaki damarlara uyguladığı basınca tansiyon deniyor. Tansiyon değerinin 140/90 mmHg değeri ve üzerinde ölçülmesi, hipertansiyon olarak tanımlanıyor. Yüksek tansiyon teşhisi için ölçümün doğru zamanda ve uygun cihazla yapılması gerekiyor. Doğru ölçüm için kişi önce en az 5 dakika istirahat etmeli, rahat konumda oturup arkasına yaslanması, ayakları yere basması gerekiyor.
KİLO VE STRES...
Yüksek tansiyonun görülmesinde, tek bir hastalık etkili olmuyor. Sigara içiciliği, aşırı kilo (obezite), aşırı alkol kullanımı, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, kontrol altına alınamayan stres hipertansiyona neden oluyor.
ÖMÜRLÜK DEĞİL
Hipertansiyon daha çok yanlış yaşam şekliyle ortaya çıkıyor. Riskler kontrol altına alınınca, hastalık da kontrol altına alınmış oluyor. Yüksek tansiyon tedavisinde iki yol uygulanıyor. Sağlıklı beslenmeyle tansiyon değeri normale dönen hastalarda ilaç tedavisine ihtiyaç kalmıyor. Ancak kalp ve diyabet gibi hastalıklar varsa ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor.
BESİNLERİN GÜCÜ
Bilindiği gibi aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona neden oluyor. Turşu, peynir, zeytin, salam, sucuk, konserve ve hazır gıdaların tuz içeriğine dikkat edilmesi gerekiyor. Sodyum içeriği yüksek maden sularının fazla miktarda tüketilmemesi önem taşıyor. Kahve içilmesi ile yüksek tansiyon arasında ilişki bulunmuyor. Siyah ve yeşil çay tüketiminin ise yüksek tansiyona karşı koruyucu etki gösteriyor.
KETÇAP DA ZARARLI
Ev yemeklerine tuz eklemeyin.
Kabartma tozu ve et suyu tabletleri kullanmayın
Hazır salata sosları, ketçap, hardal ve soya sosu tüketmeyin.
Hazır işlenmiş besinleri tercih etmeyin, taze sebze ve meyve yiyin.
KALBİNE İYİ BAK - PROF. DR. ÖZLEM ESEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KOLESTEROL
KRİTİK SINIR 140/90
Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, zihin karışıklığı, bulanık görme, göğüste baskı hissi, nefes almakta güçlük, düzensiz veya kuvvetli kalp atışı, gözlerde kızarıklık gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Kanın, vücuttaki damarlara uyguladığı basınca tansiyon deniyor. Tansiyon değerinin 140/90 mmHg değeri ve üzerinde ölçülmesi, hipertansiyon olarak tanımlanıyor. Yüksek tansiyon teşhisi için ölçümün doğru zamanda ve uygun cihazla yapılması gerekiyor. Doğru ölçüm için kişi önce en az 5 dakika istirahat etmeli, rahat konumda oturup arkasına yaslanması, ayakları yere basması gerekiyor.
KİLO VE STRES...
Yüksek tansiyonun görülmesinde, tek bir hastalık etkili olmuyor. Sigara içiciliği, aşırı kilo (obezite), aşırı alkol kullanımı, genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, kontrol altına alınamayan stres hipertansiyona neden oluyor.
ÖMÜRLÜK DEĞİL
Hipertansiyon daha çok yanlış yaşam şekliyle ortaya çıkıyor. Riskler kontrol altına alınınca, hastalık da kontrol altına alınmış oluyor. Yüksek tansiyon tedavisinde iki yol uygulanıyor. Sağlıklı beslenmeyle tansiyon değeri normale dönen hastalarda ilaç tedavisine ihtiyaç kalmıyor. Ancak kalp ve diyabet gibi hastalıklar varsa ömür boyu ilaç kullanmak gerekiyor.
BESİNLERİN GÜCÜ
Bilindiği gibi aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona neden oluyor. Turşu, peynir, zeytin, salam, sucuk, konserve ve hazır gıdaların tuz içeriğine dikkat edilmesi gerekiyor. Sodyum içeriği yüksek maden sularının fazla miktarda tüketilmemesi önem taşıyor. Kahve içilmesi ile yüksek tansiyon arasında ilişki bulunmuyor. Siyah ve yeşil çay tüketiminin ise yüksek tansiyona karşı koruyucu etki gösteriyor.
KETÇAP DA ZARARLI
Ev yemeklerine tuz eklemeyin.
Kabartma tozu ve et suyu tabletleri kullanmayın
Hazır salata sosları, ketçap, hardal ve soya sosu tüketmeyin.
Hazır işlenmiş besinleri tercih etmeyin, taze sebze ve meyve yiyin.
KALBİNE İYİ BAK - PROF. DR. ÖZLEM ESEN
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: KOLESTEROL
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