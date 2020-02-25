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Kalp ve damar sağlığını koruyan , cilt inden korur. Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir. Böbrekleri güçlendirir. i önler. Kemik sağlığını destekler.

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Diyabete maydanoz
Kalp ve damar sağlığını koruyan maydanoz, cilt inden korur. Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir. Böbrekleri güçlendirir. i önler. Kemik sağlığını destekler.

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