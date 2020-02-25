Diyabete maydanoz

Kalp ve damar sağlığını koruyan maydanoz, cilt kanserinden korur. Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir. Böbrekleri güçlendirir. Diyabeti önler. Kemik sağlığını destekler. Kalp ve damar sağlığını koruyan maydanoz, cilt kanserinden korur. Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir. Böbrekleri güçlendirir. Diyabeti önler. Kemik sağlığını destekler.
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