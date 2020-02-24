Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor. Kan şekerini dengeleyen bu mucize içecek Tip-2 diyabete karşı koruyor. Parkinson ve Alzheimer riskini azaltıyor. Kas ağrılarını azaltıyor. Zayıflatıyor. Karaciğer kanseri riskini yüzde 40 azaltıyor.
Kahve unutturmaz! İşte faydaları...
Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor. Kan şekerini dengeleyen bu mucize içecek Tip-2 diyabete karşı koruyor.
- Sağlık
- 24.02.2020
- Gazete
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