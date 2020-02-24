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unutturmaz! İşte faydaları...

Sohbetlere eşlik eden , sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Araştırmalar, düzenli kahve tüketiminin hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor. Kan şekerini dengeleyen bu mucize içecek Tip-2 diyabete karşı koruyor.

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Kahve unutturmaz
Sohbetlere eşlik eden kahve, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Araştırmalar, düzenli tüketiminin hastalıklara karşı koruduğunu gösteriyor. Kan şekerini dengeleyen bu mucize içecek Tip-2 diyabete karşı koruyor. Parkinson ve Alzheimer riskini azaltıyor. Kas ağrılarını azaltıyor. Zayıflatıyor. Karaciğer kanseri riskini yüzde 40 azaltıyor.

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