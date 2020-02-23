Tuz vücut için pek çok fayda sağlıyor ancak fazlası da tehlike saçıyor! Tuzun faydaları ve zararları nelerdir?

Tuz dendiğinde akıllara hep zararlı olduğu geliyor. Ancak bu mineral, insan sağlığında hayati görev üstleniyor. Vücutta sıvı dengesini sağlayan tuz, kan basıncını düzenliyor, sinirlerin iletilmesini kolaylaştırıyor. Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Mari Benli, sağlıklı bir bireyin günde en fazla 5-6 gram (bir dolu çay kaşığı) kadar tuz tüketmesini öneriyor.
NEDİR BU İYOT?
Tuzun eksikliği de bazı hastalıklara yol açıyor. Tiroit bezi, tüm vücudu çalıştıran metabolizmayı düzenleyen bir hormon salgılıyor. Bu hormonun yapısında iyot bulunuyor. İyot alımı eksik olduğunda tiroit hormonu yetersizliği ve guatr ortaya çıkıyor. Orta yaş üstü, kalp damar sorunları olan, tuzu kısıtlı kullanması gereken kişilerin, tiroitlerinin verimli çalışması için iyot içeren gıdaları tüketmeleri tavsiye ediliyor.
FAZLASI DA ZARARLI
Tuz, vücut için pek çok fayda sağlıyor. Ancak aşırı tüketildiğinde hipertansiyon, inme, kalp krizi, böbrek hastalığı mid ve kemik kanserine yol açıyor.
LAHANANIN GİZEMİ
Bazı besinler de tiroit bezinin çalışmasını engelliyor. Guatr hastalığına neden oluyor. Turpgillerden olan beyaz lahana, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler çiğ tüketildiğinde tiroit bezinin az çalışmasına neden oluyor. Sebzelerin pişirilmesi, buharda haşlanması ya da fermente edilmesi tavsiye ediliyor.
ŞİFA NİYETİNE BALIK
Deniz ürünleri, iyot açısından zengin besinler arasında yer alıyor. Ton balığı, morina balığı ve mezgit bolca iyot içeriyor. Ispanak, iyot oranı en yüksek sebze olarak biliniyor. Yine günde 6-7 tane çilek tüketmek de iyot ihtiyacının yüzde 8'ini karşılıyor.
A'DAN Z'YE BÖBREK SAĞLIĞI - NÜKLEER TIP UZMANI DR. MARİ BENLİ
-BİTTİ-
NEDİR BU İYOT?
Tuzun eksikliği de bazı hastalıklara yol açıyor. Tiroit bezi, tüm vücudu çalıştıran metabolizmayı düzenleyen bir hormon salgılıyor. Bu hormonun yapısında iyot bulunuyor. İyot alımı eksik olduğunda tiroit hormonu yetersizliği ve guatr ortaya çıkıyor. Orta yaş üstü, kalp damar sorunları olan, tuzu kısıtlı kullanması gereken kişilerin, tiroitlerinin verimli çalışması için iyot içeren gıdaları tüketmeleri tavsiye ediliyor.
FAZLASI DA ZARARLI
Tuz, vücut için pek çok fayda sağlıyor. Ancak aşırı tüketildiğinde hipertansiyon, inme, kalp krizi, böbrek hastalığı mid ve kemik kanserine yol açıyor.
LAHANANIN GİZEMİ
Bazı besinler de tiroit bezinin çalışmasını engelliyor. Guatr hastalığına neden oluyor. Turpgillerden olan beyaz lahana, brokoli ve karnabahar gibi sebzeler çiğ tüketildiğinde tiroit bezinin az çalışmasına neden oluyor. Sebzelerin pişirilmesi, buharda haşlanması ya da fermente edilmesi tavsiye ediliyor.
ŞİFA NİYETİNE BALIK
Deniz ürünleri, iyot açısından zengin besinler arasında yer alıyor. Ton balığı, morina balığı ve mezgit bolca iyot içeriyor. Ispanak, iyot oranı en yüksek sebze olarak biliniyor. Yine günde 6-7 tane çilek tüketmek de iyot ihtiyacının yüzde 8'ini karşılıyor.
A'DAN Z'YE BÖBREK SAĞLIĞI - NÜKLEER TIP UZMANI DR. MARİ BENLİ
-BİTTİ-
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