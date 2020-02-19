Portakalı soydum gribi kovdum! İşte hasta olmadan önce tüketmemiz gereken besinler...

Soğuk algınlığı ve nezleden korunmada, bağışıklık sistemini güçlendiren besinler etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, hasta olmadan önce tüketmemiz gereken besinleri sıralıyor...
Ekinezya: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı başlamadan önce kullanılması önerilir.
Omega-3: Balık, fındık ve ceviz, Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. Haftada 2-3 kez balık, 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketmek, hastalıklardan korur.
Probiyotik: Kefir, yoğurt ve süt, probiyotik etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.
Ihlamur: Öksürüğün ilacıdır. Soğuk algınlığını bitirir. Yüksek ateş ve kırgınlığı alır.
Yeşil çay: Düzenli tüketildiğinde gribi bitirir.
Portakal: Bolca C vitamini içerir. Gripten korur.
Kuşburnu: Hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Romatizma ağrılarını da azaltır.
Sarımsak ve soğan: Vücudu serbest radikallerden temizler.
Nohut: Kuru baklagiller, zengin çinko kaynağıdır. Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.
MUCİZE TARİFLER
SEBZE ÇORBASI:
2 adet kabak, yarım demet pazı, yarım demet semizotu, 2 adet havuç, 1 kahve fincanı bulguru tüm malzemeleri 6 su bardağı suda haşlayın. Blenderdan geçirin. İçine 1 çay fincanı zeytinyağı ve 2 gr tuz ekleyip bir taşıp kaynatıp tüketin.
2 adet kabak, yarım demet pazı, yarım demet semizotu, 2 adet havuç, 1 kahve fincanı bulguru tüm malzemeleri 6 su bardağı suda haşlayın. Blenderdan geçirin. İçine 1 çay fincanı zeytinyağı ve 2 gr tuz ekleyip bir taşıp kaynatıp tüketin.
6 su bardağı suda 7-8 adet kuru kayısı, 10 adet kuşburnu ve 1 çay bardağı kuru üzümü haşlayın. Altını kapatıp içine ıhlamur, 1 adet çubuk tarçın, karafil ve 1 tutam ıhlamur ekleyin. Soğuyan kompostoyu, tüketin.
SOĞUK ALGINLIĞINI BİTİREN SMOOTHIE:
1 tırnak kadar zencefil, 1 adet portakal, yarım demet kuzukulağı, 1 adet limon, 1 tutam nane, yarım demet semizotunu katı meyve sıkacağından geçirip tüketin.
KUŞBURNU, TARÇIN VE EKINEZYA ÇAYI:
Kaynamış suya ekinezya, tarçın ve kuşburnunu atarak demleyin. 10 adet fındıkla birlikte tüketin.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - DR. TUBA KAYAN TAPAN
-BİTTİ-
Ekinezya: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığı başlamadan önce kullanılması önerilir.
Omega-3: Balık, fındık ve ceviz, Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. Haftada 2-3 kez balık, 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketmek, hastalıklardan korur.
Probiyotik: Kefir, yoğurt ve süt, probiyotik etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.
Ihlamur: Öksürüğün ilacıdır. Soğuk algınlığını bitirir. Yüksek ateş ve kırgınlığı alır.
Yeşil çay: Düzenli tüketildiğinde gribi bitirir.
Portakal: Bolca C vitamini içerir. Gripten korur.
Kuşburnu: Hastalıkların iyileşmesini hızlandırır. Romatizma ağrılarını da azaltır.
Sarımsak ve soğan: Vücudu serbest radikallerden temizler.
Nohut: Kuru baklagiller, zengin çinko kaynağıdır. Haftada 2-3 kez tüketilmesinde fayda vardır.
MUCİZE TARİFLER
SEBZE ÇORBASI:
2 adet kabak, yarım demet pazı, yarım demet semizotu, 2 adet havuç, 1 kahve fincanı bulguru tüm malzemeleri 6 su bardağı suda haşlayın. Blenderdan geçirin. İçine 1 çay fincanı zeytinyağı ve 2 gr tuz ekleyip bir taşıp kaynatıp tüketin.
2 adet kabak, yarım demet pazı, yarım demet semizotu, 2 adet havuç, 1 kahve fincanı bulguru tüm malzemeleri 6 su bardağı suda haşlayın. Blenderdan geçirin. İçine 1 çay fincanı zeytinyağı ve 2 gr tuz ekleyip bir taşıp kaynatıp tüketin.
6 su bardağı suda 7-8 adet kuru kayısı, 10 adet kuşburnu ve 1 çay bardağı kuru üzümü haşlayın. Altını kapatıp içine ıhlamur, 1 adet çubuk tarçın, karafil ve 1 tutam ıhlamur ekleyin. Soğuyan kompostoyu, tüketin.
SOĞUK ALGINLIĞINI BİTİREN SMOOTHIE:
1 tırnak kadar zencefil, 1 adet portakal, yarım demet kuzukulağı, 1 adet limon, 1 tutam nane, yarım demet semizotunu katı meyve sıkacağından geçirip tüketin.
KUŞBURNU, TARÇIN VE EKINEZYA ÇAYI:
Kaynamış suya ekinezya, tarçın ve kuşburnunu atarak demleyin. 10 adet fındıkla birlikte tüketin.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - DR. TUBA KAYAN TAPAN
-BİTTİ-
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