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Kolesterole

En sevilen kuruyemişlerden , uzun süre tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Felç riskini azaltır. Stresi azaltır. Depresyondan korur. Kansızlığı bitirir.

Kolesterole leblebi
En sevilen kuruyemişlerden leblebi, uzun süre tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Felç riskini azaltır. Stresi azaltır. Depresyondan korur. Kansızlığı bitirir.

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