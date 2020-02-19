Kolesterole leblebi

En sevilen kuruyemişlerden leblebi, uzun süre tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Felç riskini azaltır. Stresi azaltır. Depresyondan korur. Kansızlığı bitirir. En sevilen kuruyemişlerden leblebi, uzun süre tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Felç riskini azaltır. Stresi azaltır. Depresyondan korur. Kansızlığı bitirir.
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