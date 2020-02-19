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C vitamini deposu , bağışıklığı güçlendirir. Vücudu lerden temizler. Böbrekleri güçlendirir. Tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Astım şikâyetlerini azaltır.

Diyabetin ilacı kivi
C vitamini deposu kivi, bağışıklığı güçlendirir. Vücudu lerden temizler. Böbrekleri güçlendirir. Tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Astım şikâyetlerini azaltır.

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