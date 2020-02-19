Böbrek taşına 1 bardak süt

Toplumda yaygın görülen hastalıklardan böbrek taşı, neden olduğu şiddetli ağrıyla biliniyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay, böbrek taşı riskini azaltacak önerileri sıralıyor:

Her gün 2.5-3 litre arası sıvı tüketin.

Su veya süt gibi nötr pH'lı içecekleri tercih edin.

Yumurta, mercimek, soyulmuş elma, üzüm, karnabahar, kabak yiyin.

Hayvansal proteinler yerine avokado, karnabahar ve bezelyede bulunan sebze proteini tercih edin.