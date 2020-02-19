Böbrek taşına 1 bardak süt

Toplumda yaygın görülen hastalıklardan böbrek taşı, neden olduğu şiddetli ağrıyla biliniyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Şahin Kabay, böbrek taşı riskini azaltacak önerileri sıralıyor:
Her gün 2.5-3 litre arası sıvı tüketin.
Su veya süt gibi nötr pH'lı içecekleri tercih edin.
Yumurta, mercimek, soyulmuş elma, üzüm, karnabahar, kabak yiyin.
Hayvansal proteinler yerine avokado, karnabahar ve bezelyede bulunan sebze proteini tercih edin.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.