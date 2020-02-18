Ağrı kesici ısırgan otu

Bağırsak florasını destekleyen ısırgan otu, böbreklerde taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kalbi korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir. Sivilceleri azaltır. Bağırsak florasını destekleyen ısırgan otu, böbreklerde taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kalbi korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir. Sivilceleri azaltır.
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