Bugünkü
Takvim

Bağırsak florasını destekleyen , böbreklerde taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kalbi korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir. Sivilceleri azaltır.

Ağrı kesici ısırgan otu
Bağırsak florasını destekleyen , böbreklerde taş oluşumunu önler. İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder. Kalbi korur. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrılarını dindirir. Sivilceleri azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Ağrı kesici ısırgan otu
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri