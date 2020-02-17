En sık görülen kronik hastalıklardan diyabet, göz sağlığını tehdit ediyor. Bunun temel nedeni olarak doğrudan damar sistemi üzerinde hakimiyet kuran diyabetin oldukça ince ve hassas bir damar yapısına sahip olan gözleri de etkilemesi olarak gösteriliyor. Göz hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkaya, diyabetin yol açtığı sorunların "vitrektomi cerrahisi" ile çözüldüğünü söylüyor. Özellikle 10 yılı geçmiş diyabetlerde ciddi oranlarda göz rahatsızlığı bulgularının görüldüğünün altını çiziyor. "Cerrahinin süresi hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Cerrahi sonrası gözü travmalardan korumak gerekir. İlaçların düzenli olarak alınması da önem taşımaktadır" diyor.