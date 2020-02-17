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sağlığını tehdit ediyor!

En sık görülen kronik hastalıklardan , sağlığını tehdit ediyor. Bunun temel nedeni olarak doğrudan damar sistemi üzerinde hakimiyet kuran diyabetin oldukça ince ve hassas bir damar yapısına sahip olan gözleri de etkilemesi olarak gösteriliyor.

Gözünü dört aç

En sık görülen kronik hastalıklardan diyabet, sağlığını tehdit ediyor. Bunun temel nedeni olarak doğrudan damar sistemi üzerinde hakimiyet kuran in oldukça ince ve hassas bir damar yapısına sahip olan gözleri de etkilemesi olarak gösteriliyor. Göz hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. , diyabetin yol açtığı sorunların "vitrektomi cerrahisi" ile çözüldüğünü söylüyor. Özellikle 10 yılı geçmiş diyabetlerde ciddi oranlarda göz rahatsızlığı bulgularının görüldüğünün altını çiziyor. "Cerrahinin süresi hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Cerrahi sonrası gözü travmalardan korumak gerekir. İlaçların düzenli olarak alınması da önem taşımaktadır" diyor.

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