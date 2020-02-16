Diş ağrısına limon suyu

Diş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili oluyor. Limon suyu, antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletiyor. Diş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili oluyor. Limon suyu, antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletiyor.
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