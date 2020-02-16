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sı, hayatı kabusa çeviriyor. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili oluyor. , antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletiyor.

Diş ağrısına limon suyu
Diş sı, hayatı kabusa çeviriyor. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili oluyor. , antiseptik özelliği sayesinde ağrısını hafifletiyor.

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