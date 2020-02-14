Sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını açmak isteyenlerin imdadına doğal gıdalar yetişiyor. Çam fıstığı, içerdiği lif, E, K, B1, B3 vitaminleri, bakır, çinko ve potasyum ile vücutta birçok yapıcı ve onarıcı etki gösteriyor. Uzmanlar, fıstığın yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor:
Vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Cinsel gücü ve arzuyu artırır, sperm sayısında artış sağlar.
Romatizma, sırt, bel ağrılarına iyi gelir.
Kas kramplarının ve yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.
Soğuk algınlığına iyi gelir.
Vücuda dinçlik ve kuvvet verir.
Cinsel gücü ve arzuyu artırır, sperm sayısında artış sağlar.
Romatizma, sırt, bel ağrılarına iyi gelir.
Kas kramplarının ve yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.
Soğuk algınlığına iyi gelir.
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