Anne adayları dikkat! Uzmanlar uyardı: "35’ten sonra gebe kalmak riskli..."

Her kadın, annelik hayali kuruyor. Ancak bazı durumlar, gebelik için risk oluşturuyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven, o riskleri ve alınacak önlemleri açıklıyor...
SİSTEMİK HASTALIKLAR: Kalp, yüksek tansiyon, diyabet, böbrek ve tiroit rahatsızlıkları, psikiyatrik ilaç kullanımı hamilelikte risk oluşturur. Örneğin; vücuttaki sıvı miktarı hamilelik öncesine göre yüzde 50 artar ve bu kalbe binen yükü artırır. Bu yüzden kalp ve böbrek hastalığı olan anne adaylarının dikkatli olmaları gerekir. Yüksek tansiyon hamilelikte bebekte ani ölüme yol açabilir.
ZAYIF YA DA ŞİŞMAN BEBEK: Düşük doğum ağırlıklı bebek öyküsü plasentanın bebeği iyi besleyememesine bağlı gelişebilir. İri bebek ise ailesel bir öyküye dayanabilmekle beraber, sıklıkla anne adayının şeker hastalığı nedeniyle meydana gelir.
ANNE ADAYININ KİLOSU: Anne adayı BMI'sı (kilonun boyun karesine bölünmesi ile bulunan rakam) 25 altında ise zayıf, 35 üstünde ise tehlikeli obez (kilolu) denilir. Her iki durumda da erken doğum riski artar. Kilolu annelerin bebeklerinde hem sakatlık fazla görünür hem de gebelik şekeri riski yükselir.
ANNE ADAYININ YAŞI: Anne yaşının küçük olduğu durumlarda bebekte gelişme geriliği ve erken doğum riski bulunur. İleri yaş gebeliklerinde kromozom anomalili bebek, özellikle Down sendromlu doğma ihtimali artar. İleri yaş gebeliğinin takip edilmesi önerilmektedir.
RAHİMDE PROBLEM OLMASI
Hamilelik öncesinde rahimden ameliyat olmuş adayların normal doğumda rahim yırtılma riski artar. Bu nedenler hastalara sezaryen önerilir.
TEKRARLAYAN DÜŞÜK
Düşüklerin hemen hepsi ilk 3 ay içerisinde olur. Bu düşüklerin yüzde 70-80'inin sebebi bebekte yapısal bir sakatlık veya kromozomal bir anormalliktir. Bu problemden dolayı vücut hamileliği kabul etmez ve hamilelik düşükle sonuçlanır. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında oluşan 2 veya 3 düşük öyküsü, araştırmayı gerekir.
ANNELİK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ - PROF. DR. MELİH ATAHAN GÜVEN
YARIN: HAMİLELİKTE GRİBAL ENFEKSİYON
SİSTEMİK HASTALIKLAR: Kalp, yüksek tansiyon, diyabet, böbrek ve tiroit rahatsızlıkları, psikiyatrik ilaç kullanımı hamilelikte risk oluşturur. Örneğin; vücuttaki sıvı miktarı hamilelik öncesine göre yüzde 50 artar ve bu kalbe binen yükü artırır. Bu yüzden kalp ve böbrek hastalığı olan anne adaylarının dikkatli olmaları gerekir. Yüksek tansiyon hamilelikte bebekte ani ölüme yol açabilir.
ZAYIF YA DA ŞİŞMAN BEBEK: Düşük doğum ağırlıklı bebek öyküsü plasentanın bebeği iyi besleyememesine bağlı gelişebilir. İri bebek ise ailesel bir öyküye dayanabilmekle beraber, sıklıkla anne adayının şeker hastalığı nedeniyle meydana gelir.
ANNE ADAYININ KİLOSU: Anne adayı BMI'sı (kilonun boyun karesine bölünmesi ile bulunan rakam) 25 altında ise zayıf, 35 üstünde ise tehlikeli obez (kilolu) denilir. Her iki durumda da erken doğum riski artar. Kilolu annelerin bebeklerinde hem sakatlık fazla görünür hem de gebelik şekeri riski yükselir.
ANNE ADAYININ YAŞI: Anne yaşının küçük olduğu durumlarda bebekte gelişme geriliği ve erken doğum riski bulunur. İleri yaş gebeliklerinde kromozom anomalili bebek, özellikle Down sendromlu doğma ihtimali artar. İleri yaş gebeliğinin takip edilmesi önerilmektedir.
RAHİMDE PROBLEM OLMASI
Hamilelik öncesinde rahimden ameliyat olmuş adayların normal doğumda rahim yırtılma riski artar. Bu nedenler hastalara sezaryen önerilir.
TEKRARLAYAN DÜŞÜK
Düşüklerin hemen hepsi ilk 3 ay içerisinde olur. Bu düşüklerin yüzde 70-80'inin sebebi bebekte yapısal bir sakatlık veya kromozomal bir anormalliktir. Bu problemden dolayı vücut hamileliği kabul etmez ve hamilelik düşükle sonuçlanır. Özellikle hamileliğin ilk 3 ayında oluşan 2 veya 3 düşük öyküsü, araştırmayı gerekir.
ANNELİK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ - PROF. DR. MELİH ATAHAN GÜVEN
YARIN: HAMİLELİKTE GRİBAL ENFEKSİYON
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