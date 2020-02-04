Karaciğer yağlanması, yeni bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, karaciğer yağlanmasına karşı alınması gereken önlemleri sıralıyor:
Ev yemeği yiyin: Hazır gıdalar, çok yüksek seviyede yağ, tuz ve şeker içerir. Bu nedenle ev yemeği tüketin.
Yağı azaltın: Et, balık ve tavuğu ızgara yapın. Yağ olarak zeytinyağı ve keten tohumu yağını kullanın.
Porsiyonları azaltın: Öğünlerinizi küçültüp kilo alımını engelleyin.
Su için: Vücudun su ihtiyacını karşılamak karaciğeri güçlendirir.
Atıştırmalıklara dikkat: Ara öğünlerde badem, ceviz ve fındık gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.
Kırmızı alarm: İşlenmiş et (sucuk, salam gibi) ürünlerden uzak durun.
Egzersiz yapın: Düzenli spor yapmak kilo alımını engeller. Hastalıklardan korur.
Kahve için: Araştırmalara göre günde 2 fincan filtre kahve içmek, karaciğer hastalıklarından korur. Benzer etki sade Türk kahvesi için de geçerlidir.
Düzenli uyuyun: Düzenli uyku, karaciğer yağlamasını önler. Bu nedenle en az 6-7 saat uyumaya özen gösterin.
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