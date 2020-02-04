Karaciğer yağlanması, yeni bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, karaciğer yağlanmasına karşı alınması gereken önlemleri sıralıyor:

Ev yemeği yiyin: Hazır gıdalar, çok yüksek seviyede yağ, tuz ve şeker içerir. Bu nedenle ev yemeği tüketin.

Yağı azaltın: Et, balık ve tavuğu ızgara yapın. Yağ olarak zeytinyağı ve keten tohumu yağını kullanın.

Porsiyonları azaltın: Öğünlerinizi küçültüp kilo alımını engelleyin.

Su için: Vücudun su ihtiyacını karşılamak karaciğeri güçlendirir.

Atıştırmalıklara dikkat: Ara öğünlerde badem, ceviz ve fındık gibi sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin.

Kırmızı alarm: İşlenmiş et (sucuk, salam gibi) ürünlerden uzak durun.

Egzersiz yapın: Düzenli spor yapmak kilo alımını engeller. Hastalıklardan korur.

Kahve için: Araştırmalara göre günde 2 fincan filtre kahve içmek, karaciğer hastalıklarından korur. Benzer etki sade Türk kahvesi için de geçerlidir.

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku, karaciğer yağlamasını önler. Bu nedenle en az 6-7 saat uyumaya özen gösterin.