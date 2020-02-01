Güzel kokulu vaniya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

● Bağırsak sağlığını korur. Mideyi güçlendirir.

● Öksürüğü keser.

● Astım, şikayetlerini önler.

● Soğuk algınlığı ve gribe ilaç olur.

● Adet söktürücüdür.

● Mide bulantısını alır

● Ağız kokusunu bitirir.