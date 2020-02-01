Güzel kokulu vaniya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
● Bağırsak sağlığını korur. Mideyi güçlendirir.
● Öksürüğü keser.
● Astım, şikayetlerini önler.
● Soğuk algınlığı ve gribe ilaç olur.
● Adet söktürücüdür.
● Mide bulantısını alır
● Ağız kokusunu bitirir.
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