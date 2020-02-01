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cinsel gücü artırıyor! İşte faydaları...

Güzel kokulu vaniya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor.

Sevgili vanilya

Güzel kokulu vaniya, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

● Bağırsak sağlığını korur. Mideyi güçlendirir.

● Öksürüğü keser.

● Astım, şikayetlerini önler.

● Soğuk algınlığı ve gribe ilaç olur.

● Adet söktürücüdür.

● Mide bulantısını alır

● Ağız kokusunu bitirir.

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