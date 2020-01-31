Kuru üzüm karaciğeri temizliyor

Çeşitli sebeplerden dolayı karaciğerin zarında zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim, karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah, akşamdan hazırladığınız 21 kuru üzümlü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da korur.
- Sağlık
- 31.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.