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i temizliyor

Çeşitli sebeplerden dolayı in zarında zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim, karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur.

Kuru üzüm karaciğeri temizliyor
Çeşitli sebeplerden dolayı in zarında zararlı hücreler birikir. Bir süre sonra bu birikim, karaciğerin yağ oranını artırarak ciddi hastalıklara neden olur. Ancak her sabah, akşamdan hazırladığınız 21 lü suyu içerek bu riski azaltabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı da korur.

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