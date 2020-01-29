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aşkına! Cinsel gücü artırıyor...

Kış ayları dendiğinde akıllara gelen, dumanı üzerinde tüten , mutluluğun kapılarını aralıyor. İçerdiği bol miktarda vitamin ve mineraller ile hastalıklara karşı koruma sağlayan kestane, cinsel yaşama da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftlerde isteksizliği bitiriyor.

Kestane aşkına

Kış ayları dendiğinde akıllara gelen, dumanı üzerinde tüten , mutluluğun kapılarını aralıyor. İçerdiği bol miktarda vitamin ve mineraller ile hastalıklara karşı koruma sağlayan kestane, cinsel yaşama da renk katıyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü artırıyor. Çiftlerde isteksizliği bitiriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Vücuda kuvvet ve enerji verir.
Cinsel gücü artırır.
Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir.
Hastaların iyileşmelerini hızlandırır.
Kandaki kolesterol oranını düşürür.
Kan dolaşımını düzenler.
Varis ve basur şikayetlerini azaltır.
Karaciğere ve mideye de fayda sağlar.

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