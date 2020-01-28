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hayatı kabusa çeviriyor! Öksürük nasıl gider? Öksürüğe ne iyi gelir?

Gribe eşlik eden , hayatı kabusa çeviriyor. Prof. Dr. , şurupların olumsuz etkilerine değiniyor. Şikayetleri azaltmak için karabiber ve kuşburnu çayını öneriyor...

Öksürük ayvayı yedi
Bağışıklık sistemini bozan soğuk hava, sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Kış aylarında görülen , geçmek bilmiyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı derken hastaneler öksürük şikayetiyle dolup taşıyor. TAKVİM, okuyucuları için 'kış hastalıkları' dosyasını açıyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, öksürükle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...

ZATÜRREYİ ÖNLER
Öksürüğün vücuda iki temel faydası bulunuyor. Alt solunum yollarına yabancı maddelerin girişini engelliyor ve alt solunum yollarındaki yabancı cisim ve aşırı sekresyonları temizliyor. Öksürük refleksi yetersiz kalırsa zatürre, bronşiektazi gibi hastalıklar oluşabiliyor. Üç haftadan kısa sürenler akut öksürük olarak değerlendiriliyor. 3-8 hafta süren öksürüğe ise subakut öksürük deniyor. Astım, sinüzit, alerjik reaksiyonlar diğer sık öksürük nedenleri arasında yer alıyor. Öksürük antibiyotikle tedavi edilmiyor. Reflü, astım, kronik sinüzit ve bronşiektazi gibi hastalıklarda kronik öksürüğe sık rastlanıyor. İki aydan uzun süren öksürük gizli astımın belirtisi olabiliyor.

ŞURUP İYİLEŞTİRMEZ
Öksürüğün iyileşmesinde kullanılan şuruplar ise genelde sağlığı bozuyor. Çünkü öksürük şuruplarının içerisinde çok değişik etken maddeler bulunuyor. Bu maddelerin öksürük için etkinliği kanıtlanmadığı gibi uykusuzluk, çarpıntı, terleme, huzursuzluk gibi yan etkilere neden olabiliyor. Ayrıca karaciğer hasarına yol açıyor.



BOL SU İÇİN
Dengeli beslenmek, özellikle yeterli miktarda C vitamini almak, öksürüğe çare oluyor. Vücudu dinlendirmek ve bol sıvı almak öksürüğü hafifletiyor.

KUŞBURNU ETKİSİ

KARABİBER ÇAYI: Öksürüğü keser. Boğaz ağrısı ve sancılı öksürük yaşayanların derdine deva olur. İçerisinde bal katıldığında öksürüğü tamamen yatıştırır. Doğal antibiyotik niteliği taşır.



AYVA ÇAYI: Öksürüğün azalmasına ve boğazların yumuşamasına yardımcı olur. Çekirdekleri kıvam artırıcı olup, çaylara eklendiğinde sakinleştirici etkiye sahiptir.

YASEMİNLİ PORTAKAL ÇAYI: Yüksek oranda C vitamini içerir. Kışın baş tacı meyvelerindendir. Kabuğunun ve içindeki beyaz maddenin de önemli olduğu unutulmamalıdır. Portakal kabuğunda bulunan esansiyel yağlar, tümör oluşumu önler ve kanserden korur.

KUŞBURNU ÇAYI: C vitamini deposudur. Son derece güçlü bir antioksidandır. Soğuk algınlığı, grip, ateşli hastalıklar, mide-bağırsak rahatsızlıkları ve zayıflamada da kullanılır.

HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN - PROF. DR.

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: ZATÜRRE

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