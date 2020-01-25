Grip ve soğuk algınlığı, soğuk havalarda en yaygın görülen iki hastalık olarak biliniyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümünden Dr. Muammer Karagöz, bulgularının benzerlik göstermesinden dolayı iki hastalığın halk arasında birbirine karıştırıldığını söylüyor.
Virüslerden kaynaklanan soğuk algınlığı mikrobunun çok zayıf olduğunu kaydeden Dr. Karagöz, gribe neden olan influenza mikrobunun ise daha dayanıklı olduğuna işaret ediyor. Şunları öneriyor: "Soğuk algınlığı kolay yayılan bir hastalık değildir ama vücut direncimiz düştüğü zaman ortaya çıkmaktadır. Gripte bulgular daha ağır seyreder. Gripte ateş genelde 38 buçuğun üzerinde seyreder. Bu hastalıklardan korunmak için kapalı ortamlardan uzak durulmadı. C ve B vitamininden zengin besinler tüketilmeli."
Virüslerden kaynaklanan soğuk algınlığı mikrobunun çok zayıf olduğunu kaydeden Dr. Karagöz, gribe neden olan influenza mikrobunun ise daha dayanıklı olduğuna işaret ediyor. Şunları öneriyor: "Soğuk algınlığı kolay yayılan bir hastalık değildir ama vücut direncimiz düştüğü zaman ortaya çıkmaktadır. Gripte bulgular daha ağır seyreder. Gripte ateş genelde 38 buçuğun üzerinde seyreder. Bu hastalıklardan korunmak için kapalı ortamlardan uzak durulmadı. C ve B vitamininden zengin besinler tüketilmeli."
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