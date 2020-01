PROF

ölüme en sık yol açan kanser ler sıralamasında 4'üncü sırada yer alsa da, pankreas kanserinin tedavisinde umut ışığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Belirtileri genellikle hastalığın son evrelerinde ortaya çıkan pankreas kanserinin 20 yıl içerisinde görülme ve ölüme neden olma oranlarının artacağı tahmin ediliyor. Sevindirici haber ise tedavi yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde hastaların yaşam kalitelerinin artmasının yanı sıra yaşam sürelerinin de uzaması."Gelişmeler bu alandaki umutları artırıyor" diyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Er , şunları söyledi: "Bu kanserin tedavisinde kemoterapi ilaçlarının etkinliği artıyor. Günümüzde geliştirilen ilaçlar sayesinde çok yoğun tedavileri bileErken teşhisin önemine değinen uzmanlar, "Hafif karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, bulantı, hazımsızlık, sık ishal, bazen çok nadir olarak ses kısılması, hıçkırık gibi şikayetleriniz var ve doktorunuzun verdiği ilaç bir ay içinde fayda vermiyorsa vakit kaybetmeden ileri tetkikleri için doktorunuza başvurun"diyor.■ Yoğurt, dana veya kuzu eti haftada iki kez verilebilir.■ Yağsız peynir ve günde 1 rafadan yumurta verilmeli.■ Brokoli, karnabahar, lahana yenilmeli.■ Kereviz, yer elması, çörek otu, zerdeçal ve kimyon tüketilmeli.■ Elma, nar, ananas, havuç ve kara üzüm suyu tercih edilmeli.■ Haftada en az 3 gün baklagil yenilmeli.■ Çiçek balı ve kara üzüm pekmezi tüketilmeli.■ Haftada 3 kere balık yemeli. Somonu her zaman yiyebilir. Ancak dip ve kültür balığı yenilmemeli.■ Aşırı yağ ve katı yağlardan kaçınmalı.■ Sigara, şekerli yiyecekler, alkolden kaçınılmalı.■ Katkı maddesi içeren besinler ve kırmızı et....