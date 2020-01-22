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Kansızlığın ilacı sarı!

Bol lif içeren , uzun süre tok tutar. Kalp hastalıklarını engeller. Kan basıncını dengeler. Kansızlığı bitirir. Astımı iyileştirir. Sivilcelere iyi gelir.

Kansızlığın ilacı sarı!
Bol lif içeren muz, uzun süre tok tutar. Kalp hastalıklarını engeller. Kan basıncını dengeler. Kansızlığı bitirir. Astımı iyileştirir. Sivilcelere iyi gelir.

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