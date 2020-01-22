Her derde deva nar

Antioksidan deposu nar, içerdiği C vitamin sayesinde hastalıklardan korur. Prostat kanseri riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Bağırsağı korur. Kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Diyabeti engeller. Antioksidan deposu nar, içerdiği C vitamin sayesinde hastalıklardan korur. Prostat kanseri riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Bağırsağı korur. Kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Diyabeti engeller.
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