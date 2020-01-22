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Her derde deva

Antioksidan deposu , içerdiği C vitamin sayesinde hastalıklardan korur. Prostat i riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Bağırsağı korur. Kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Diyabeti engeller.

Her derde deva nar
Antioksidan deposu nar, içerdiği C vitamin sayesinde hastalıklardan korur. Prostat i riskini azaltır. Hafızayı güçlendirir. Bağırsağı korur. Kalp sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Diyabeti engeller.

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