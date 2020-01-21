Tiroide siyah turp! Siyah turpun faydaları nelerdir?

Kış aylarının gelmesiyle pazar tezgâhlarında yerini alan siyah turp, şifa dağıtıyor. Öksürük tedavisinde etkili olan bu sebze, solunum yollarını temizliyor. Böbrek ve safra kesesi taşlarının atılmasını sağlıyor. Tiroit hormonlarını düzenliyor. Lifli içeriği sayesinde bağırsakları temizliyor. Cilt lekelerini yok ediyor. Saçları besliyor.
- Sağlık
- 21.01.2020
- Gazete
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