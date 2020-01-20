Vücutta filtre görevi üstlenen karaciğer, insan sağlığında kilit rol üstleniyor. Yaşam ve beslenme şekli, bu hayati organın çalışmasını yakından ilgilendiriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu; yazı dizisinin üçüncü gününde karaciğer sağlığında doğru beslenmenin önemini açıklıyor…

YEMEĞİ ERKEN YİYİN

Karaciğer, vücutta glikoz ve yağ metabolizmasını düzenliyor. Gereğinden fazla alınan şeker ve yağlar, harcanamadığında bu organda birikiyor. Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve geç saatlerde yemek yeme gibi durumlar, tüketilen besinlerdeki yağ ve şekerin sindirimini yavaşlatıyor, bu da karaciğer sağlığını bozuyor.

HAREKET EDİN!

Karaciğer hastalıkları genellikle hareketsiz yaşam sürenlerde, harcadığından fazla kalorili beslenenlerde, sağlıksız kalorisi yüksek hazır ve katkılı gıdalarla beslenenlerde sık görülüyor. Bunun yanı sıra aşırı kilolu olmak, diyabet hastalığına sahip olmak ve çeşitli ilaçların kullanımı, karaciğeri olumsuz etkiliyor. Fazla kilo insülin direnci gelişmesi ve kan yağlarının yükselmesi nedeni ile karaciğer yağlanmasına neden oluyor.

NEYE DİYET NEYE KISMET!

HIZLI kilo vermek için yapılan şok diyetler de karaciğeri tüketiyor. Bu diyetlerde vücut, ihtiyacı olan enerjiyi karşılayacak besin bulamıyor. Bu nedenle enerji için karaciğere yükleniyor. Şok diyetlerde yağ hücrelerinden dolaşıma çıkan trigliseritler karaciğerde depolanarak yağlı karaciğere neden oluyor. Ayrıca şok diyetlerle hızlı kilo alıp vermeler de insülin direncine neden olarak karaciğere zarar veriyor.

MARGARİNİ HAYATINIZDAN ÇIKARTIN

Karaciğer yağlanmasını önlemek için öncelikle sağlıklı beslenmek gerekiyor. Karbonhidratlı gıdaları daha çok sabah ve öğle saatlerinde (gün içinde harcanacağı için) tüketmek, akşam 8'den sonra yemek yememek, paketli transyağ içeriği olan gıdalardan uzak durmak karaciğeri koruyor. Bol taze sebze ve balık da bu hayati organı koruyor.

YARIN: KARACİĞER YAĞLANMASI

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - VÜCUDUN FİLTRESİ KARACİĞER

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL