Vücudun en büyük organı olarak kabul edilen karaciğer, insan sağlığında hayati önem taşıyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları karaciğer sağlığını tehdit ediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Füsun Özkutucu, karaciğer sağlığıyla ilgili şu bilgileri paylaşıyor: Tüm hastalıkların temelinde, beslenme alışkanlıkları yatıyor. Modern çağla birlikte tüketimi artan paketli ve katkı maddeli gıdalar, sağlığa zararlı şeker, yağ ve tuz içeriyor. Bu ürünlerin tüketilmesiyle vücuda alınan ve harcanmayan kaloriler, karaciğerde yağlanmaya yol açıyor.
İHMAL ETMEYİN
Karaciğer yağlanmasının ilerlemesi, hücrelere hasar veriyor. Bu durum ilerleyen dönemde siroz ve karaciğer kanseri riskini artırıyor. Yine karaciğer, paketli gıdalardaki katkı maddelerini tam olarak temizleyemiyor. Bu durum, karaciğerde toksik maddelerin birikmesine yol açıyor.
KİLOLULAR RİSK ALTINDA
Fazla kilolu insanlar, insülin direnci ve kan yağlarını kullanamıyor. Bu durumda yağ ve şeker karaciğerdeki hücrelerde birikiyor. Bu hastalarda hücre hasarı başladığında ise (AST, ALT ve GGT yüksekliği) karaciğer fibrozisi, siroz ve karaciğer kanseri gelişebiliyor.
SİROZ RİSKİNİ ARTIRIR
Bazı kronik hastalıklar da karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Buna göre diyabet hastalarının yarısında, karaciğer yağlanması rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Kanda yükselen glikoz karaciğerde yağ olarak depolanıyor. Biriken yağlar karaciğer hücre hasarına neden olarak ileride karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine neden oluyor.
SAFRAYI TEHDİT EDER
Aşırı yağlı besinler de karaciğerin çalışmasını bozuyor. Bu besinlerin çok fazla tüketilmesi, karaciğerde yağlanmaya, fibrozise ve siroza kadar ilerliyor. Aynı zamanda kan yağlarının yükselmesi safra salgısının bozulmasına, safra yolu hastalıklarına ve safra kesesi taşlarına neden oluyor.
VÜCUDUN FİLTRESİ KARACİĞER - DR. FÜSUN ÖZKUTUCU
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: SPORUN TAM ZAMANI
İHMAL ETMEYİN
Karaciğer yağlanmasının ilerlemesi, hücrelere hasar veriyor. Bu durum ilerleyen dönemde siroz ve karaciğer kanseri riskini artırıyor. Yine karaciğer, paketli gıdalardaki katkı maddelerini tam olarak temizleyemiyor. Bu durum, karaciğerde toksik maddelerin birikmesine yol açıyor.
KİLOLULAR RİSK ALTINDA
Fazla kilolu insanlar, insülin direnci ve kan yağlarını kullanamıyor. Bu durumda yağ ve şeker karaciğerdeki hücrelerde birikiyor. Bu hastalarda hücre hasarı başladığında ise (AST, ALT ve GGT yüksekliği) karaciğer fibrozisi, siroz ve karaciğer kanseri gelişebiliyor.
SİROZ RİSKİNİ ARTIRIR
Bazı kronik hastalıklar da karaciğer yağlanması riskini artırıyor. Buna göre diyabet hastalarının yarısında, karaciğer yağlanması rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Kanda yükselen glikoz karaciğerde yağ olarak depolanıyor. Biriken yağlar karaciğer hücre hasarına neden olarak ileride karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine neden oluyor.
SAFRAYI TEHDİT EDER
Aşırı yağlı besinler de karaciğerin çalışmasını bozuyor. Bu besinlerin çok fazla tüketilmesi, karaciğerde yağlanmaya, fibrozise ve siroza kadar ilerliyor. Aynı zamanda kan yağlarının yükselmesi safra salgısının bozulmasına, safra yolu hastalıklarına ve safra kesesi taşlarına neden oluyor.
VÜCUDUN FİLTRESİ KARACİĞER - DR. FÜSUN ÖZKUTUCU
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
YARIN: SPORUN TAM ZAMANI
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