Büyük göbek alzheimer demek

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nde yapılan araştırmaya göre fazla kilo, gençlerin beynine zarar veriyor. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Obezitenin vücutta ve sinir sisteminde iltihaplanmayı tetikleyerek beyinde hasara yol açabileceğini söylüyor.

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"Obezite artık her yaştan bireyi tehdit eden, dünyanın en tehlikeli hastalıklarından biri haline geldi. Obezitenin ergenlerde beyin hasarı riski oluşturması, son derece önemli bir bulgudur. Obezite hastası ergenlerde ortaya çıkan beyin değişikliklerinin geri çevrilebilir olup olmadığını değerlendirmek açısından tedavi sonrası da yeniden MRI sonuçlarına bakılmalıdır" diyor.