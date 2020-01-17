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Aşk doktoru ! Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olan , aşk hayatına renk katıyor. etkisi gösteren nar, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor.

Aşk doktoru nar!
Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olan , aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi gösteren nar, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor.

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