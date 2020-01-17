Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olan nar, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi gösteren nar, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor.
- Sağlık
- 17.01.2020
- Gazete
Aşk doktoru nar! Cinsel gücü ve isteği artırıyor...
Potasyum ve demir minerali ile C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olan nar, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisi gösteren nar, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerde cinsel soğukluğu bitiriyor.
- Sevgili portakal
- Zeytinyağında bu markalardan uzak durun!
- Erkekler için öyle bir faydası var ki! Mucizenin ta kendisi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.