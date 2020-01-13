Sessiz katil hipertansiyon! Kalp krizi riskini artırıyor...

Enseden başlayan baş ağrısı, çarpıntı, fenalık hissi, göğüste baskı, sırt ağrısı ve baş dönmesi... Tüm bunlar toplumda en çok görülen kronik hastalık olan hipertansiyonun belirtileri arasında yer alıyor. Kalbin, kan damarlarına uyguladığı basınç olan tansiyonun 140/90 mm Hg'nin üzerinde olmasına 'hipertansiyon' deniyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hipertansiyon hastalığının kalbin en kötü düşmanı olduğunu söylüyor. Hipertansiyon, ne yazık ki çoğu zaman belirti vermiyor.
SINIR 140/90!
Hasta bu nedenle doktora gitmiyor ve kontrollerini düzenli yaptırmıyor. Ancak yüksek tansiyon başka sağlık sorunlarına yol açtığında kontrole gidiyor. Bu aşamada çoğu zaman da iş işten geçmiş, tansiyon vücuda zarar vermiş oluyor. Hipertansiyonun teşhisi, tansiyon ölçümü yapılarak konuluyor. Uygun şartlarda yapılmış üç veya daha fazla ölçümde tansiyonun
140/90 mm Hg'nin üzerinde olduğu durumlarda hipertansiyon teşhisi konuluyor. Toplumda genellikle önemsenmeyen bir hastalık olan hipertansiyon 'sessiz katil' olarak adlandırılıyor. Bu hastalık, koroner kalp damarlarının tıkanmasında yol açarak kalp krizi riskini artırıyor. Beyin damarlarını etkileyerek damar tıkanıklığına bağlı beyin infarktüsü ve beyin kanamasına sebep olabiliyor.
TUZU AZALTIN SEBZE YİYİN
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, tansiyon hastalarına tuz ve şekeri azaltmalarını zeytinyağı ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu Akdeniz tarzı beslenme şeklini öneriyor. Yürüyüş yapmak, ideal kiloda olmak ve doktor kontrollerini aksatmamak tansiyon hastalığında önem taşıyor.
BÖBREKLERI BİTİRİR
Yüksek tansiyon, zamanla aort damarını balonlaşmasına ve böbrek damarlarının yapısının bozulmasına yol açıyor. Tablo çoğu zaman böbrek yetmezliğine kadar ilerliyor. Göz organını etkileyerek görme problemlerine yol açıyor. Kalp kasını kalınlaştıran yüksek tansiyon, kalp yetersizliği riskini artırıyor.
A'DAN Z'YE KALP SAĞLIĞI - KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET ERCİYES
YARIN: KALP SAĞLIĞI GENETİK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
SINIR 140/90!
Hasta bu nedenle doktora gitmiyor ve kontrollerini düzenli yaptırmıyor. Ancak yüksek tansiyon başka sağlık sorunlarına yol açtığında kontrole gidiyor. Bu aşamada çoğu zaman da iş işten geçmiş, tansiyon vücuda zarar vermiş oluyor. Hipertansiyonun teşhisi, tansiyon ölçümü yapılarak konuluyor. Uygun şartlarda yapılmış üç veya daha fazla ölçümde tansiyonun
140/90 mm Hg'nin üzerinde olduğu durumlarda hipertansiyon teşhisi konuluyor. Toplumda genellikle önemsenmeyen bir hastalık olan hipertansiyon 'sessiz katil' olarak adlandırılıyor. Bu hastalık, koroner kalp damarlarının tıkanmasında yol açarak kalp krizi riskini artırıyor. Beyin damarlarını etkileyerek damar tıkanıklığına bağlı beyin infarktüsü ve beyin kanamasına sebep olabiliyor.
TUZU AZALTIN SEBZE YİYİN
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, tansiyon hastalarına tuz ve şekeri azaltmalarını zeytinyağı ve yeşilliğin ağırlıkta olduğu Akdeniz tarzı beslenme şeklini öneriyor. Yürüyüş yapmak, ideal kiloda olmak ve doktor kontrollerini aksatmamak tansiyon hastalığında önem taşıyor.
BÖBREKLERI BİTİRİR
Yüksek tansiyon, zamanla aort damarını balonlaşmasına ve böbrek damarlarının yapısının bozulmasına yol açıyor. Tablo çoğu zaman böbrek yetmezliğine kadar ilerliyor. Göz organını etkileyerek görme problemlerine yol açıyor. Kalp kasını kalınlaştıran yüksek tansiyon, kalp yetersizliği riskini artırıyor.
A'DAN Z'YE KALP SAĞLIĞI - KARDİYOLOJİ UZMANI DR. DEMET ERCİYES
YARIN: KALP SAĞLIĞI GENETİK
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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