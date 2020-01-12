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Diyabetin ilacı

En sevilen kuruyemişlerden , tok tutar. Bağışıklığı güçlendirir. Cildi besler ve kırışıklıkları giderir. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.

Diyabetin ilacı leblebi
En sevilen kuruyemişlerden leblebi, tok tutar. Bağışıklığı güçlendirir. Cildi besler ve kırışıklıkları giderir. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.

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