Diyabetin ilacı leblebi

En sevilen kuruyemişlerden leblebi, tok tutar. Bağışıklığı güçlendirir. Cildi besler ve kırışıklıkları giderir. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur. En sevilen kuruyemişlerden leblebi, tok tutar. Bağışıklığı güçlendirir. Cildi besler ve kırışıklıkları giderir. Kansızlığı bitirir. Anne sütünü artırır. Kan şekerini dengeler ve diyabetten korur.
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