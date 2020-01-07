Tahin pekmezle güçlen Kış aylarının en tatlı ikilisi tahin pekmez, bolca vitamin ve mineral içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, günde iki kaşık tahin pekmez yemenin yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşıladığını söylüyor.

Kış aylarının en tatlı ikilisi tahin pekmez, bolca vitamin ve mineral içeriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Baysal Yusuf, günde iki kaşık tahin pekmez yemenin yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşıladığını söylüyor. Kan yapan bu ikili, depresyona da iyi geliyor. "Tahin, yağ içeriği oldukça yüksek bir besindir. Kalp damar sağlığı ve mental sağlık için oldukça yararlı olan tekli ve çoklu doymamış yağ içeriğinden oluşur. Ayrıca susam tohumları kolesterol düşürür, anti kanser etkisi gösterir. Hücre yapısının bozulmasını engelleyen tahin, kansere karşı iyi bir koruyucu görevi üstlenir. Demir deposu olan pekmez ise kansızlığı bitirir. Kalp sağlığını korur. Halsizliği de bitirir" diyor.