Sarı nokta hastalığı, tedavi edilmezse körlüğe neden oluyor! Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir? Sarı nokta hastalığı, tedavi edilmediğinde körlüğe neden oluyor. Keskin gözler için ise sağlıklı beslenmek gerekiyor. Uzmanlar pazı, ıspanak, lahana ve cevizin faydalarına değiniyor.

Genetik geçişli bir hastalık olan makula dejenerasyonu yani sarı nokta rahatsızlığı, dünyada yaklaşık 50 milyon insanda görülüyor. Günümüzde geri döndürülemez görme kayıplarının başlıca nedenleri arasında bulunuyor. İleri yaş, sigara, obezite ve yetersiz beslenme bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. sarı nokta hastalığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor.



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Bu hastalıktan korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsememiz gerekiyor. 55 yaşın üzerindeki sağlıklı bireylere sigarayı bırakma, düzenli egzersiz, kilo, tansiyon ve kolesterol kontrolü öneriliyor. Ayrıca yağ ve şekeri azaltmak, ıspanak, lahana ve pazı gibi sebzeler ile ceviz, meyve ve haftada 1-2 kez balık tüketmek gerekiyor.







ŞİKAYETLERİ NELERDİR?

Sarı nokta hastalığı bakılan yerin ortasını görmede zorlanma ya da görüntünün tamamen kaybıyla ortaya çıkıyor. Hastalığın başlangıç dönemlerinde özellikle düz çizgilerin kırık ya da eğri görülmesi, karartılar görme ve görüntü kalitesinde azalma şikayeletleri yaşanıyor.



İKİ TÜRÜ BULUNUR

Yaş tipte sarı noktanın bulunduğu retina içerisinde sıvı veya kanama bulunuyor ve bu durum hızlı ve ciddi bir görme kaybına neden oluyor.



Kuru







NASIL TEDAVİ EDİLİR?

YAŞ tip sarı nokta hastalığı tedavisinde son yıllarda anti- VEGF (Vasküler Endotheliyal Büyüme Faktörü) ilaç enjeksiyonları uygulanıyor. Bu ilaçlar kanamalara ve sıvı birikimlerine yol açan yeni damar oluşumlarını engelliyor. Tedaviden iyi sonuç alabilmek için erken tanı, teşhis ve tedaviye uyum önem taşıyor. geçişli bir hastalık olan makula dejenerasyonu yani sarı nokta rahatsızlığı, dünyada yaklaşıkGünümüzde geri döndürülemez görme kayıplarının başlıca nedenleri arasında bulunuyor. İleri yaş, sigara, obezite ve yetersiz beslenme bu hastalığın görülme riskini artırıyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Söyler ilgili önemli bilgiler veriyor.Bu hastalıktan korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsememiz gerekiyor. 55 yaşın üzerindeki sağlıklı bireylere sigarayı bırakma, düzenli egzersiz, kilo, tansiyon ve kolesterol kontrolü öneriliyor. Ayrıca yağ ve şekeri azaltmak, ıspanak, lahana ve pazı gibi sebzeler ile ceviz, meyve ve haftada 1-2 kez balık tüketmek gerekiyor.Sarı nokta hastalığı bakılan yerin ortasını görmede zorlanma ya da görüntünün tamamen kaybıyla ortaya çıkıyor. Hastalığın başlangıç dönemlerinde özellikle düz çizgilerin kırık ya da eğri görülmesi, karartılar görme ve görüntü kalitesinde azalma şikayeletleri yaşanıyor.Yaş tipte sarı noktanın bulunduğu retina içerisinde sıvı veya kanama bulunuyor ve bu durum hızlı ve ciddi bir görme kaybına neden oluyor. tip sarı nokta hastalığı ise zamanla yaş tipe dönüşebiliyor. Kuru olan tip, yavaş ve dokuyu kurutarak ilerliyor.YAŞ tip sarı nokta hastalığı tedavisinde son yıllarda anti- VEGF (Vasküler Endotheliyal Büyüme Faktörü) ilaç enjeksiyonları uygulanıyor. Bu ilaçlar kanamalara ve sıvı birikimlerine yol açan yeni damar oluşumlarını engelliyor. Tedaviden iyi sonuç alabilmek için erken tanı, teşhis ve tedaviye uyum önem taşıyor. OP. DR. MEHMET SÖYLER - A'DAN Z'YE GÖZ SAĞLIĞI



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