HAVALARIN soğumasıyla birlikte başta küresel grip salgını olmak üzere soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığında da artış oluyor. Uzmanlar, şu besinleri öneriyor.

1-SARIMSAK

Vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili.

2-FINDIK, CEVİZ, BADEM

Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar, gribe karşı kalkan görevi görüyor.

3-NARENCİYE

Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri.

4-EKİNEZYA

Soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili oluyor.

5-YOĞURT VE KEFİR

Probıyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

6-ADAÇAYI

İçerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor.

7-BALIK

Omega-3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor

8-ISPANAK

C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak içeriğindeki demir, magnezyumla kemikleri de iyi geliyor.

9-NAR

Özellikle kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gripten kansere dek birçok hastalığı önler.

10-BOL SU

Kış aylarıyla beraber su içme ihtiyacımız azalır ama susamayı beklemeden su içmek, zararlı bakterilerin vücuttan atılabilmesini sağladığından griple mücadelede çok önemli.