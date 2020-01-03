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ve gribe dikkat! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren mucizevi besinler

ve gribin ‘merhaba’ dediği bugünlerde bağışıklık sistemini güçlendirmenin başlıca yolu sağlıklı beslenmeden geçiyor. 10 doğal besin hastalığa savaş açıyor.

Şifa 10’da

HAVALARIN soğumasıyla birlikte başta küresel salgını olmak üzere soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığında da artış oluyor. Uzmanlar, şu besinleri öneriyor.

1-SARIMSAK
Vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili.

2-FINDIK, CEVİZ, BADEM
Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar, gribe karşı kalkan görevi görüyor.

3-
Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri.

4-EKİNEZYA
Soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan , bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili oluyor.

5-YOĞURT VE KEFİR
Probıyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

6-ADAÇAYI
İçerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor.

7-BALIK
Omega-3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor

8-ISPANAK
C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak içeriğindeki demir, magnezyumla kemikleri de iyi geliyor.

9-NAR
Özellikle kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gripten kansere dek birçok hastalığı önler.

10-BOL SU
Kış aylarıyla beraber içme ihtiyacımız azalır ama susamayı beklemeden su içmek, zararlı bakterilerin vücuttan atılabilmesini sağladığından griple mücadelede çok önemli.

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