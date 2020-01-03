HAVALARIN soğumasıyla birlikte başta küresel grip salgını olmak üzere soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığında da artış oluyor. Uzmanlar, şu besinleri öneriyor.
1-SARIMSAK
Vücudumuza giren mikroplarla savaşıyor, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili.
2-FINDIK, CEVİZ, BADEM
Özellikle fındık, ceviz ve badem gibi yağlı tohumlar, gribe karşı kalkan görevi görüyor.
3-NARENCİYE
Limon, portakal, mandalina gibi C vitamininden zengin gıdaları kış aylarında tüketmek gripten korunmak için en iyi yollardan biri.
4-EKİNEZYA
Soğuk algınlığı ilaçlarında, öksürük damlalarında önemli bir kaynak olan ekinezya, bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolları tedavisinde etkili oluyor.
5-YOĞURT VE KEFİR
Probıyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
6-ADAÇAYI
İçerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor.
7-BALIK
Omega-3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor
8-ISPANAK
C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak içeriğindeki demir, magnezyumla kemikleri de iyi geliyor.
9-NAR
Özellikle kırmızı rengini veren 'antosiyanin' bileşeni sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gripten kansere dek birçok hastalığı önler.
10-BOL SU
Kış aylarıyla beraber su içme ihtiyacımız azalır ama susamayı beklemeden su içmek, zararlı bakterilerin vücuttan atılabilmesini sağladığından griple mücadelede çok önemli.
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