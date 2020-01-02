Pasta börek diyabet demek!

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, diyabete davetiye çıkartıyor. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Funda Öztürk, hastaları kan şekeri düşüklüğüyle ilgili uyarıyor. "Kan şekeri düştüğü sırada pasta, börek, çikolata gibi yüksek kalorili gıdalar tüketmek sonrasında kan şekerinin çok yükselmesine, hastanın giderek daha fazla kilo almasına sebep olabilir" diyor.
- Sağlık
- 02.01.2020
- Gazete
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