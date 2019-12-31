İki gözüm havuç

Salataları süsleyen havuç, kanı temizler. Diş ve dişetlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Gözleri güçlendirir. Akciğer kanserinden korur. Salataları süsleyen havuç, kanı temizler. Diş ve dişetlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Gözleri güçlendirir. Akciğer kanserinden korur.
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