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İki üm

Salataları süsleyen , kanı temizler. Diş ve dişetlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. leri güçlendirir. Akciğer kanserinden korur.

İki gözüm havuç
Salataları süsleyen , kanı temizler. Diş ve dişetlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. leri güçlendirir. Akciğer kanserinden korur.

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