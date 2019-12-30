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sofrasına dikkat! İşte altın değerinde öneriler...

Yeni yıla sayılı günler kala, uzmanlar uyarıyor. İştah kabartan sofralarında 'aşırıya kaçmamak' gerektiğini söylüyor. Dyt. Dilara İsmailoğlu, yeni yıl için önerilerini sıralıyor...

Yılbaşında yenilenin

Yeni yıla sayılı günler kala, uzmanlar uyarıyor. İştah kabartan sofralarında 'aşırıya kaçmamak' gerektiğini söylüyor. Dyt. Dilara İsmailoğlu, yeni yıl için önerilerini sıralıyor:
Akşam yemeğine oturmadan 1-2 saat önce bir kase yoğurt yiyerek iştahınızı bastırın. Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edin.
Yılın ilk günü kahvaltıda probiyotik yoğurt, yumurta ve peynir tercih edin. Akşam ise sebze yemeği tüketin.

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