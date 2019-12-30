Yeni yıla sayılı günler kala, uzmanlar uyarıyor. İştah kabartan yılbaşı sofralarında 'aşırıya kaçmamak' gerektiğini söylüyor. Dyt. Dilara İsmailoğlu, yeni yıl için önerilerini sıralıyor:

Akşam yemeğine oturmadan 1-2 saat önce bir kase yoğurt yiyerek iştahınızı bastırın. Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edin.

Yılın ilk günü kahvaltıda probiyotik yoğurt, yumurta ve peynir tercih edin. Akşam ise sebze yemeği tüketin.