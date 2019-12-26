Menopoz dişleri döker

Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem, 'menopoz' olarak adlandırılıyor. Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, bu dönemde kadınların diş sağlığına daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. "Menopoz kadınların psikolojik ve fiziksel olarak etkilendiği bir dönemdir. Bu dönemde ağız içerisinde de birçok değişiklik meydana gelir. Menopozda yaşanan değişiklikler arasında ağız mukozasının incelmesi, ağız kuruluğu, ağız içinde yanma hissi ve tat duyusunda değişiklik meydana gelir. Aynı zamanda dişeti çekilmesi, kemik kaybı görülebilir" diyor. Düzenli kontrolün önemine değiniyor.