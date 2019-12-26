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dişleri döker

Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem, '' olarak adlandırılıyor. Dr. Öğr. Üyesi , bu dönemde kadınların na daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Menopoz dişleri döker

Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem, 'menopoz' olarak adlandırılıyor. Dr. Öğr. Üyesi , bu dönemde kadınların na daha fazla dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. " kadınların psikolojik ve fiziksel olarak etkilendiği bir dönemdir. Bu dönemde ağız içerisinde de birçok değişiklik meydana gelir. Menopozda yaşanan değişiklikler arasında ağız mukozasının incelmesi, ağız kuruluğu, ağız içinde yanma hissi ve tat duyusunda değişiklik meydana gelir. Aynı zamanda dişeti çekilmesi, kemik kaybı görülebilir" diyor. Düzenli kontrolün önemine değiniyor.

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