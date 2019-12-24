Günümüzün en sinsi ve ölümcül kanser türlerinden olan pankreas kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Kement, hastalığın hızla yakındaki organlara yayıldığını vurguluyor. Pankreas kanserinin belirtilerinin sırta vuran karın ağrısı, diyabet, gözlerde sararma ve hızlı kilo kaybı olduğunu söylüyor. 12-15 santim uzunluğundaki pankreasın ağırlığının bir demet maydanoz kadar (60-80 gram) olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kement, bu hastalıktan korunmanın yollarını açıklıyor: "Sigara içilmemeli. Meyveler, özellikle de anti-oksidandan ve Resveratrol'dan zengin kırmızı üzüm, yaban mersini, çilek, ahududu gibi kırmızı meyveler, çiğ olarak tüketilen sebzeler ve liften zengin kepekli tahıllarla dolu bir diyet, pankreas kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur."
- Sağlık
- 24.12.2019
- Gazete
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