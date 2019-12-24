Böbrek düşmanı ağrı kesici

Toplumda sık görülen hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, böbreklere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Cemal Kurt, 3 ayda bir nefroloji uzmanına muayene olmak gerektiğini söylüyor. "Özellikle ağrı kesici kullanırken de çok dikkat etmek gerekir. Ağrı kesicilerin büyük bir kısmı böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Böbrek yetmezliği sinsi bir hastalıktır" diyor.
- Sağlık
- 24.12.2019
- Gazete
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