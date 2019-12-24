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Toplumda sık görülen hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, lere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Cemal Kurt, 3 ayda bir nefroloji uzmanına muayene olmak gerektiğini söylüyor...

Böbrek düşmanı ağrı kesici
Toplumda sık görülen hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar, lere zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Cemal Kurt, 3 ayda bir nefroloji uzmanına muayene olmak gerektiğini söylüyor. "Özellikle kullanırken de çok dikkat etmek gerekir. Ağrı kesicilerin büyük bir kısmı böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Böbrek yetmezliği sinsi bir hastalıktır" diyor.

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