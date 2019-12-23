Yumurtalık kistinden miyoma, menopozdan rahim kanserine kadar pek çok hastalık, kadınların sağlığını tehdit ediyor. TAKVİM, kadın hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanlara soruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kübra Zengin Altintaş, yumurtalık kistleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor...
Adet düzensizliği, karında şişkinlik ve ağrıya neden olan yumurtalık kistleri 20-44 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Kistin boyutu büyükse cinsel ilişkide ağrı yapıyor ve cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Çapı 5 cm'den küçük kistler genellikle doğum kontrol haplarıyla tedavi ediliyor. Kaybolmayan kistler ameliyat ile çıkarılıyor.
GEBELİĞİ ZORLAŞTIRABİLİR
Hormonal etkileşimle bağlantılı oluşan kistlerde çoğunlukla yumurtalığın hormon üretimi veya çalışması bozulduğu olduğu için gebe kalmak zorlaşabiliyor.
NASIL BESLENMELİYİZ?
Sebze tüketin: Sık kırmızı et tüketimi, kist riskini artırır. Elma sirkesi etkisi: Potasyum eksikliği, kist oluşumuna neden olur. Elma sirkesi, muz, kişniş, dereotu ve kekik, zerdeçal kistleri engeller.
OP. DR. KÜBRA ZENGİN ALTİNTAŞ - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI
YARIN: MİYOMLAR
Adet düzensizliği, karında şişkinlik ve ağrıya neden olan yumurtalık kistleri 20-44 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Kistin boyutu büyükse cinsel ilişkide ağrı yapıyor ve cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Çapı 5 cm'den küçük kistler genellikle doğum kontrol haplarıyla tedavi ediliyor. Kaybolmayan kistler ameliyat ile çıkarılıyor.
GEBELİĞİ ZORLAŞTIRABİLİR
Hormonal etkileşimle bağlantılı oluşan kistlerde çoğunlukla yumurtalığın hormon üretimi veya çalışması bozulduğu olduğu için gebe kalmak zorlaşabiliyor.
NASIL BESLENMELİYİZ?
Sebze tüketin: Sık kırmızı et tüketimi, kist riskini artırır. Elma sirkesi etkisi: Potasyum eksikliği, kist oluşumuna neden olur. Elma sirkesi, muz, kişniş, dereotu ve kekik, zerdeçal kistleri engeller.
OP. DR. KÜBRA ZENGİN ALTİNTAŞ - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI
YARIN: MİYOMLAR
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