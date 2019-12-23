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ALTİNTAŞ - A'DAN Z'YE KADIN SAĞLIĞI

kistinden miyoma, menopozdan rahim kanserine kadar pek çok hastalık, kadınların sağlığını tehdit ediyor.kadın hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanlara soruyor., yumurtalık kistleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor...Adet düzensizliği, karında şişkinlik ve ağrıya neden olan yumurtalık kistleri 20-44 yaş arasındaki kadınlarda görülüyor. Kistin boyutu büyükse cinsel ilişkide ağrı yapıyor ve cinsel hayatı olumsuz etkiliyor.Kaybolmayan kistler ameliyat ile çıkarılıyor.etkileşimle bağlantılı oluşan kistlerde çoğunluklaolduğu için gebe kalmak zorlaşabiliyor.Sık kırmızı et tüketimi, kist riskini artırır.Potasyum eksikliği, kist oluşumuna neden olur. Elma sirkesi, muz, kişniş, dereotu ve kekik, zerdeçal kistleri engeller.