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Gözaltı morlukları neden olur? Nasıl giderilir?

, uykusuzluk ve dengesiz beslenme, gözaltı morluklarına neden oluyor. Gözaltındaki ince ve kılcal damarlar da bu morluğun başlıca nedenleri arasında bulunuyor.

Morluklara veda

Yorgunluk, uykusuzluk ve dengesiz beslenme, gözaltı morluklarına neden oluyor. Gözaltındaki ince ve kılcal damarlar da bu morluğun başlıca nedenleri arasında bulunuyor. Kadınları mutsuz eden bu görüntüden kurtulmada doğal yöntemler etkili oluyor. Hücreleri yenileyen zerdeçal, morluğu yok ediyor. Bunun için 1 çay kaşığı zerdeçal ile yarım çay kaşığı un, 1 çay kaşığı domates suyu ve birkaç damla limonu karıştırıp gözaltına sürün. 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.

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