Mide yanması, ekşime, ses kısıklığı ve öksürük... Tüm bu şikayetler en sık görülen mide hastalıklarından reflüyü işaret ediyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak mide asidi ve mide içeriklerinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, ihmale gelmiyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gökhan Aksakal, reflü tedavisi hakkında TAKVİM okuyucularını bilgilendiriyor.

KRİZLE KARIŞIR

Reflü, genellikle göğsün ön kısmında ve bazen boğazda yanmaya neden oluyor. Bu durum genellikle kalp spazmı ve kalp kriziyle karıştırılıyor. Bazı hastalarda göğüste ağrı ve yanma hissi ve yutma güçlüğü gibi şikayetler varsa, lokmaları yutarken takılma hissi de görülüyor. Kilo kaybı ve erken doyma gibi bir takım belirtiler söz konusuysa mutlaka gastroenteroloji uzmanına başvurmak gerekiyor. Stres ve yanlış beslenme gibi faktörler, reflünün ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu hastalık tedavi edilmediğinde mide kanseri riskini de artırıyor.

BU ÖNERİLER HAYAT KURTARIR

Fazla kilolardan kurtulun. Şişmanlık, reflüye zemin hazırlar.

Mideyi fazla doldurmayın. Az porsiyonlar tüketin.

Uzun süren açlıklardan sonra büyük porsiyonlar tüketmeyin.

Kızartma, çikolata, yağlı yiyecekler mideden geç boşalır ve şikayetleri artırır. Yemeyin.

Baharatlı gıdaların tüketimini sınırlandırın.

Yatmadan 3-4 saat önce yemek yemeyi bitirin.

Reflü şikayetlerini azaltmak için yastığı 30- 45 cm yükseltin.