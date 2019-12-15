Tüm gözler cevizde

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lerimiz, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra katarakt ve sarı nokta hastalıkları riski artıyor. Uzmanlar, besinlerin göz sağlığına olan faydasına değiniyor.

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Gözlerimiz, ilerleyen yaşa yenik düşüyor. Özellikle 50'li yaşlardan sonra katarakt ve sarı nokta hastalıkları riski artıyor. Uzmanlar, besinlerin sağlığına olan faydasına değiniyor. A vitamini içeren ıspanak maydanoz, pazı ve kabağın katarakt riskini azalttığını söylüyor. Kivi, portakal, limon, greyfurt ve de göz sağlığını koruyor. Sarı nokta hastalığını engelliyor.

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