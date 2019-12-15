Nörolojik hastalıklardan koruyan kabak çekirdeği, saç dökülmesini engelliyor. Soğuk algınlığı ve grip şikayetlerini azaltıyor. Kemikleri güçlendiriyor. karaciğeri koruyor Nörolojik hastalıklardan koruyan kabak çekirdeği, saç dökülmesini engelliyor. Soğuk algınlığı ve grip şikayetlerini azaltıyor. Kemikleri güçlendiriyor. karaciğeri koruyor
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